Из Одессы. Праздники - это всепоглощающая депрессия

РИА Новости Украина

Есть вещи, без которых представить свою жизнь очень трудно, потому что они в этой жизни появляются с самых первых лет. Это как "пусть всегда будет мама, пусть всегда будет солнце…" И здесь же, рядом с "пусть всегда буду я", красивое такое, сначала размашисто, зелененькими треугольничками, карандашиком рисуется неровненькое деревце со звездочкой — верхушкой, и затем, в течение всей человеческой жизни эта яркая картинка детства, этих прекрасных новогодних праздников, дорисовывается и детализируется, пишет Элла Загребельная.

На смену лисичкам и зайчикам, танцующим под подбадривающие аплодисменты мам и пап у садиковской елки, приходят первые вечеринки с друзьями, куда внезапно выросшее дитятко отпускается только под непрекращающееся с начала декабря нытье "ну, мам…", и где ужас как весело и хмельно и от свободы, и от юности, и от чьих-то глаз, мерцающих в сто раз ярче бенгальских огней, и от кем-то тайно пронесенной бутылки шампанского… И жизнь кажется такой щедрой и бескрайней, как кажется только в юности.

И взлетают в небо разноцветные фейерверки на заднике нашей картинки, и вот уже под тем же зеленым деревцем кто-то говорит другому: "я хочу, чтоб только ты и я..", и под тонкий и чистый звон бокалов с совершенно легальным шампанским, потому что мы уже взрослые, к нам приходит с новым годом такое упоительное и захватывающее чувство счастья от жизни, от любви и от того, что это навсегда…

А вот какие чудные картинки: та же елочка, и мы те же, а какие декорации! Новогодние Елисейские поля, заснеженные Карпатские горы, залитые светом разноцветных огней венецианские каналы, жаркие языки танцующего пламени в камине загородного дома или просто разожженного экспромтом во дворе высотки мангала с непередаваемыми запахами, так далеко разносящимися в зимнем морозном воздухе! Ах, спасибо, жизнь за такие дорогие подарки! Ибо что может быть дороже впечатлений?..

Шло время, и картинка наша потускнела что-то, и мы с таким настроением и неподъемным багажом подошли к концу очередного года нашей жизни, что и праздновать ничего не хочется, и, возможно, уже и не с кем, а картинку нашу с елочкой хочется убрать куда подальше… И жизнь сложная, и на "благо" наше вроде уже дальше некуда, но государственные люди стараются, и мы не молодеем, и все меньше удивляемся чему-то, и здоровье не то — ехать куда-то в шумные компании, да и просто просидеть половину ночи, и что он, год этот с собой вообще принесет еще… И нет давно этой радости от проднабора «шпроты-икра-салями-шампанское» который раньше хоть и можно было с невероятным трудом достать, но который сам по себе был способен организовать праздник из чего угодно и где угодно. И нет главного — уверенности в завтрашнем своем дне, которая была абсолютной и непоколебимой основой душевного равновесия еще не так давно, чтоб об этом можно было забыть окончательно.

Алексей Рябчин/Facebook Новый 2018 год на Софийской площади в Киеве

И сереет картинка, и нет уже никакого праздника на ней, а есть только ностальгия.

Давайте вернем картинку на место!

А с настроением поработаем. К счастью, эмоции наши — вещь насколько сильная, настолько и наживная.

"Приближение Нового года и Рождества является ярким психологическим состоянием для каждого человека. Для большинства эти праздники — самые эмоционально насыщенные в году. В чём особенность этих праздников? Согласно укоренившейся на протяжении столетий традиции, Новый год — это начало нового жизненного цикла. Таким образом, это не просто праздник. Это праздник, создающий атмосферу будущего, настраивающий человека на то, что придёт к нему из завтрашнего времени. И для того, чтобы этот праздник был по-настоящему радующим, человеку следует подумать не о каком-то будущем вообще — "чтобы в стране наконец-то наступил порядок", "чтобы люди стали добрее друг к другу" и т.д. — а о своём, конкретном, том будущем, которого именно вы хотите в обозримом времени. Прежде всего, нужно подумать о том новом, чего вы хотите в отношениях со значимыми для вас людьми. И, поняв это, не дожидайтесь наступления нового календарного цикла, а уже сейчас начинайте создавать своё желаемое будущее, выстраивая те отношения, которые вас по-настоящему радуют и наполняют. Помогите Деду Морозу!", — советует Александр Сагайдак, кандидат психологических наук, руководитель Ассоциации глубинной психологии "Теурунг".

Психологи вообще предпраздничное время считают достаточно непростым для человека, и в некотором смысле стрессовым. "Душевных дел мастера" едины в своих рекомендациях накануне новогоднего "марафона", итак…

Armend NIMANI / AFP С Новым годом 2018

Для того, чтобы что-нибудь пришло, в данном случае — ощущение праздника, для него банально нужно освободить место. Освободить от негативных и разрушительных чувств, которые и вызывают уныние и безнадегу. Есть прекрасные слова у Татьяны Цыплаковой, в этих 10 строках содержится полноценная психологическая консультация с пошаговым алгоритмом действия. Воспользуемся же этим замечательным советом:

"Давайте, милые, отложим,

Все то, с чем справиться не можем,

Все то, что тянет отложить,

Отложим и продолжим жить.

Давайте под сукно положим

Все то, что изменить не можем.

Все беды в кучку соберем

И в долгий ящик уберем.

Все уберем, что жжется больно

И ранит. И вздохнем привольно".

Освобождаем место для праздника

Вслушайтесь в себя, — советуют психологи. Обиды, неоправданные надежды, напрасные ожидания, допущенные промахи и совершенные ошибки, — все так или иначе терзающее душу, — сметите и вынесите прочь из своего сердца и своей головы. Не будет лишним расчистить и свое физическое пространство — избавиться от лишних вещей, захламлений, просто, сделав уборку, освежить жилище, ведь в свежеубранном доме и дышится легче!

Заранее, избегая суеты последних предпраздничных дней, сделайте необходимые покупки для новогоднего стола и купите подарки, магазины уже предлагают хорошие скидки и, воспользовавшись ими, можно порадовать близких даже с небольшим бюджетом.

Здесь же, в список тех, кому вы готовите приятные сюрпризы, внесите и себя! Наверняка вам хотелось чего-либо в течение года, на что вам не хватило или времени, или средств: концерт, хорошая книга, новинка косметики или такие нарядные туфли, особенный сорт шоколада или вина — обязательно позвольте себе это сейчас!

Почаще бывайте там, где праздничная атрибутика присутствует повсеместно, это места для прогулок, торговые центры. Многочисленная армия магазинов делает очень благое дело, оформляя свои витрины и прилегающую территорию ярко и празднично гирляндами, игрушками, куклами. Невозможно пройти мимо улыбающихся снеговиков, приветливо машущих медведей, не залюбовавшись каскадами огней и не улыбнувшись ни разу краснощекому Санте с малышом на коленках. Праздник в эти дни в таких местах разлит буквально в воздухе, наслаждайтесь увиденным, складывая в свою копилочку впечатлений весьма приятные эмоции.

Мы вовлекаемся всегда в то, что начинаем делать, — констатируют психологи. Принесите в дом хотя бы несколько веточек хвои и, даже незамысловато украсив их несколькими разноцветными шарами, вы неизбежно и гарантированно почувствуете праздничную атмосферу. Достаньте лучшую посуду, приготовьте даже для домашнего праздника один из самых лучших своих нарядов. Поздравьте тех, кого вы не сможете увидеть лично — позвоните родственникам, особенно пожилым, для них такие знаки внимания бесценны. Не огорчайтесь, если не удается выбраться куда-то за пределы дома, часто именно такие тихие семейные празднования становятся самыми незабываемыми из-за своей особенной теплой и душевной атмосферы.

DOMINICK REUTER / AFP С Новым годом 2018

"Скажите своим близким особенные искренние слова, на которые, быть может, поскупились в течение года, поблагодарите их за любовь, заботу и терпение, и вы увидите, как озарятся их лица», — советует практикующий психолог Александр Сагайдак.

"Если так сложилось, что вы — человек одинокий или окажетесь одиноки в новогоднюю ночь волей обстоятельств, не ищите общества случайных людей. Случайных, для которых ни вы, ни ваши чувства, ни ваша жизнь в целом никакой ценности не представляют. Я не говорю о тех случайных встречах, которые, как чудо, все же случаются, даруя неожиданное счастье. В этих случаях люди всегда ощущают душевную близость буквально с первых минут, в этом, собственно, чудо и состоит.

В своем одиночестве, если оно выпало вам, насладитесь тем, что вы есть, а у вас есть крыша над головой. У вас есть еще один год жизни, и, значит, 365 шансов изменить в ней то, что вы хотите изменить. Это не мало. Подумайте о том, чтобы могло сделать вас счастливым, и какие усилия нужно было бы приложить для этого. Придумайте то, что вы хотели бы осуществить, и что принесло бы вам чувство удовлетворения жизнью — от ремонта на кухне или нового дела, которое вам давно хотелось бы начать, да боязно, и до поездки к дорогому другу юности, зовущему к себе десятилетиями".

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Смотрим вперед — оглядываемся назад

Новый год — это некий рубеж, так воспринимает его наше сознание. Недаром январь, первый месяц грядущего года, получил свое название в честь бога Януса, бога выбора и начала. Он же изображался двуликим: одно лицо смотрело вперед, но другое оглядывалось назад.

Стоя у начала нового года как нового жизненного этапа, тем не менее, оглянемся назад, но оглянемся лишь на все хорошее, что было в году уходящем. На свои успехи, большие и малые. Такие вещи есть в запасе у каждого. Добавьте их в вашу картинку, ту, из детства. Теперь, когда на ней есть вы и что-нибудь, несомненно приятное именно для вас, есть ваши близкие и любимые, есть кое-что для застолья, чтобы сделать праздничный ужин в их кругу особенным, а теплых чувств и слов друг для друга — безлимитно, в принарядившемся чистом доме пахнет елочкой и мандаринками, краски жизни снова становятся и яркими, и насыщенными, а год, приходящий в такой замечательный дом, может быть только счастливым!