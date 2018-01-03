Полиция похвасталась хорошей статистикой преступлений на Новый год

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Наименьшее количество преступлений за последние пять лет зарегистрировано в Украине за время нынешних новогодних праздников, сообщается на сайте МВД Украины в среду.

"В период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5,6 тысячи уголовных правонарушений, что является самым низким показателем за последние пять лет", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в этот период правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера. Так, было совершено 13 разбойных нападений (средний показатель – 33), 131 грабеж (в среднем – 195), 2404 кражи (в среднем – 3250).

Также сообщается, что во время выходных дней в органы и подразделения полиции поступило 1817 сообщений о фактах совершения ДТП. В сравнении с прошлыми годами этот показатель является одним из самых низких за последние пять лет (в среднем – 2062).

По данным МВД, в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 тысяч правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульная полиция задержала мужчину, который подозревается в угрозах бывшей супруге.