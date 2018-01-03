В полиции сообщили подробности ДТП с пьяным судьей в Киеве

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители начали расследование ДТП в столице с участием судьи Киево-Святошинского суда Дмитрия Усатова, который находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем Ford Mustang. Об этом сообщает в среду пресс-служба Нацполиции Киева.

Ранее сообщалось, что очевидцы не дали скрыться с места ДТП близ села Белогородка под Киевом вероятному его виновнику — судье Киево-Святошинского суда Дмитрию Усатову. Также было обнародовано видео с места резонансного ДТП.

"Около 22:30 (во вторник — ред.) в полицию поступило сообщение об аварии на улице Обороны Киева. По вызову выехали патрульные полиции и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве. Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Ford Mustang, который двигался в направлении автодороги Киев-Чоп и Renault Duster, ехавший в направлении села Белогородка. В результате аварии обе машины оказались в кювете", — говорится в сообщении.

Оба водителя получили телесные повреждения, на месте происшествия им оказывали помощь бригады "скорой", затем их доставили в больницу. В результате ДТП 39-летний житель Киевской области — водитель Renault Duster — госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника, а 48-летний киевлянин — водитель Ford Mustang — доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой.

Спецприбор "Драгер" при прохождении освидетельствования показал у жителя столицы 1,52 промилле, добавили в полиции. В медицинское учреждение, где находится судья, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя.

Следственным управлением киевской полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Как отмечается, правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.