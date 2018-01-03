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    В Николаеве задержан мужчина, угрожавший пистолетом бывшей жене

    (обновлено: )3101
    Ссора с бывшей супругой толкнула жителя Николаева на неадекватный поступок: он начал угрожать женщине оружием. Она в ответ заявила на него в полицию.
    Пистолет, изъятый у жителя Николаева, который угрожал бывшей жене
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Николаеве патрульная полиция задержала мужчину, который подозревается в угрозах бывшей супруге.

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    Сообщается, что ночью 2 января в полицию поступила жалоба женщины, которая заявила об угрозах в ее адрес. На месте происшествия патрульные застали мужчину, выходившего из дома заявительницы. При виде правоохранителей он выбросил пистолет в кусты.

    "При задержании 56-летний мужчина вел себя буйно, на него пришлось надеть наручники",- сообщает управление Нацполиции в Николаевской области.

    При осмотре у него была обнаружена кобура под этот вид оружия, а потерпевшая опознала в нем своего бывшего мужа. Причиной угроз стала ссора между экс-супругами.

    Ранее в Одесской области полиция нашла годовалую девочку, которую похитил ее собственный отец, гражданин другого государства.

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