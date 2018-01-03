В Николаеве задержан мужчина, угрожавший пистолетом бывшей жене

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Николаеве патрульная полиция задержала мужчину, который подозревается в угрозах бывшей супруге.

Сообщается, что ночью 2 января в полицию поступила жалоба женщины, которая заявила об угрозах в ее адрес. На месте происшествия патрульные застали мужчину, выходившего из дома заявительницы. При виде правоохранителей он выбросил пистолет в кусты.

"При задержании 56-летний мужчина вел себя буйно, на него пришлось надеть наручники",- сообщает управление Нацполиции в Николаевской области.

При осмотре у него была обнаружена кобура под этот вид оружия, а потерпевшая опознала в нем своего бывшего мужа. Причиной угроз стала ссора между экс-супругами.

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