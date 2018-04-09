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    Юный велосипедист умер после инфаркта, полученного во время гонки

    (обновлено: )13101
    Михэаль Голартс получил инфаркт по время велогонки Париж - Рубе. После падения парня оперативно доставили в госпиталь города Лилль, однако спасти его не удалось.
    Бельгийский велогонщик Михаэль Голартс
    Фото twitter.com/Snipercycling

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Во время однодневной гонке "Париж-Рубе" 22-летнему бельгийскому велогонщику Михаэлю Голартсу стало плохо.

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    Велосипедист, впервые выступавший за команду "Veranda's Willems-Crelan-Charles", был доставлен в больницу после падения. После госпитализации оказалось, что у спортсмена случился инфаркт на 150 км гонки во время прохождения сектора с брусчаткой.

    Голартсу начали оказывать реанимационную помощь сразу на трассе, но он еще несколько раз терял сознание. Уже в больнице Михаэль скончался.

    "С невероятным сожалением сообщаем, что что наш гонщик и друг Михаэль Голарст покинул нас вечером в воскресенье около 22,40 в госпитале Лилля. Он умер от остановки сердца, медицинская помощь оказалась бессильна", — сообщается в Twitter команды.

    В ноябре 2017 года сообщалось, что ушел из жизни бельгийский велогонщик команды EFC-L&R-Vulsteke Бьярне Ванакер. На момент смерти ему было 20 лет.

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