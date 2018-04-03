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    В США умер "первый шпион" времен Холодной войны

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    После завершения службы бывший разведчик издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя", в которой описал себя как первого шпиона времен Холодной войны, пишут СМИ.
    Ирвинг Айзексон
    Portland Press Herald

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Американский разведчик времен Холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и советскими войсками в ГДР, скончался в возрасте 102 лет, сообщает издание Portland Press Herald.

    По словам членов семьи Айзексона, он скончался в среду в хосписе в городе Оберн (штат Мэн).

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    После завершения службы бывший разведчик издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя", в которой описал себя как первого шпиона времен Холодной войны, пишет издание.

    Айзексон родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США.

    По информации издания, во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он перебрался в ГДР, где следил за гражданами СССР и передвижениями советских войск.

    После возвращения в США Айзексон работал юристом в фирме своего отца Brann and Isaacson в Льюистоне. Со своей женой, пережившей содержание в концлагере "Освенцим" Джудит Магиар, Айзексон познакомился в 1945 году в немецком Лейпциге. Она скончалась в 2015 году в возрасте 90 лет.

    Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что нынешние отношения между Россией и США близки к ситуации "холодной войны".

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