Умер освобожденный из российской колонии Юрий Солошенко

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Юрий Солошенко, освобожденный в 2016 году из российского заключения, умер в среду, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

О смерти Солошенко ей сообщил его сын.

Ирина Геращенко/Facebook, 4 апреля 2018

В октябре 2015 года Московский городской суд приговорил Солошенко к шести годам колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины". Его освободили в рамках обмена 14 июня 2016 года. После возвращения из России у него обнаружили онкологическое заболевание.