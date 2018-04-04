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    Общество

    Умер освобожденный из российской колонии Юрий Солошенко

    (обновлено: )95743
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что освобожденный в 2016 году из российского заключения Юрий Солошенко умер в среду.
    Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко (справа)
    Facebook Святослав Цеголко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Юрий Солошенко, освобожденный в 2016 году из российского заключения, умер в среду, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. 

    О смерти Солошенко ей сообщил его сын.

    Ирина Геращенко/Facebook, 4 апреля 2018

    В октябре 2015 года Московский городской суд приговорил Солошенко к шести годам колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины". Его освободили в рамках обмена 14 июня 2016 года. После возвращения из России у него обнаружили онкологическое заболевание.

    Facebook Святослав Цеголко
    Геннадий Афанасьев, Святослав Цеголко и Юрий Солошенко

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