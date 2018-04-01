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    Умер экс-диктатор Гватемалы

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    Монтт привлекался к нескольким судебным процессам за расправы над мирным населением в 1980-х годах в центральноамериканской стране. Он скончался в возрасте 91 года.
    Хосе Эфраин Риос Монтт. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Бывший диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт скончался в воскресенье на 92 году жизни, сообщает канал Telesur со ссылкой на представителя его семьи.

    Монтт привлекался к нескольким судебным процессам за расправы над мирным населением в 1980-х годах в центральноамериканской стране.

    Правление Риоса Монтта считается одним из самых жестоких эпизодов гражданской войны, которая продолжалась в Гватемале с 1960 по 1996 год. В 2013 году он уже был приговорен к 80 годам тюрьмы за свои преступления, однако затем конституционный суд аннулировал приговор из-за допущенных при вынесении вердикта ошибок и постановил провести новый процесс.

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    Associated Press Luis Soto
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    Повторный суд над Монттом начался в июле 2015 года, однако вскоре после этого эксперты трех различных институтов установили, что Монтт страдает умственным расстройством (сосудистой деменцией), которое не дает ему возможности отвечать за данные преступления. У Монтта также диагностировали проблемы со зрением и слухом, боли в сердце и спине.

    В ноябре 2016 года суд Гватемалы постановил прекратить судебный процесс в отношении Риоса Монтта из-за присутствующего у последнего умственного расстройства и недееспособности. Его обвиняли в организации убийства более чем 200 человек в департаменте Петен в 1982 году, когда Монтт встал во главе военной хунты в Гватемале. Теперь Риос Монтт обвиняется в геноциде и причастности к убийствам 1,7 тысячи индейцев в северном департаменте Киче в 1982–1983 годах.

    Очередной процесс против Монтта должен был быть начаться в октябре прошлого года.

    В 2017 году скончался экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега, он умер в больнице в возрасте 83 лет.

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