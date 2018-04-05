наверх
05.04.201808:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер украинский поэт-постшестидесятник

    (обновлено: )131
    Станислав Вишенский - автор сборников стихов "Симфора", "Альта", "Коллекция снегов", "Переутомленные скафандром" - умер во вторник в селе Скибин под Киевом. Он скончался на 73 году жизни.
    Станислав Вишенский
    24tv.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Украинский поэт-постшестидесятник Станислав Вишенский умер во вторник в селе Скибин Киевской области на 73 году жизни, пишет Буквоид.

    О его смерти сообщил писатель Андрей Пидпалый.

    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык. 65 лет со дня рождения американки с украинской душой

    Станислав Вишенский родился 24 августа 1944 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Автор таких сборников стихов, как "Симфора", "Альта", "Коллекция снегов", "Переутомленные скафандром" и других. Двоюродный брат математика Владимира Вышенского.

    Работал редактором "Украинского ботанического журнала" (1980-1984), издательства "Радуга" (1984-1991), литредактором журнала "Вавилон" (1992-1993), главным редактором Киевского филиала издательства "Фолио" (1994-1995), ответственным секретарем журнала "Дошкольное воспитание" (1995-2004), главным редактором журнала "Книжный клуб плюс" (2005-2007).

    Принадлежал к поколению постшистдесятников (Киевская школа поэзии), то есть поэтов-нонконформистов, среди которых в настоящее время наиболее известны Николай Воробьев, Василий Голобородько, Михаил Григорьев, Виктор Кордун.

    Накануне скончался Юрий Солошенко, освобожденный в 2016 году из российского заключения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Ренат Кузьмин
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине