Умер украинский поэт-постшестидесятник

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Украинский поэт-постшестидесятник Станислав Вишенский умер во вторник в селе Скибин Киевской области на 73 году жизни, пишет Буквоид.

О его смерти сообщил писатель Андрей Пидпалый.

Станислав Вишенский родился 24 августа 1944 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Автор таких сборников стихов, как "Симфора", "Альта", "Коллекция снегов", "Переутомленные скафандром" и других. Двоюродный брат математика Владимира Вышенского.

Работал редактором "Украинского ботанического журнала" (1980-1984), издательства "Радуга" (1984-1991), литредактором журнала "Вавилон" (1992-1993), главным редактором Киевского филиала издательства "Фолио" (1994-1995), ответственным секретарем журнала "Дошкольное воспитание" (1995-2004), главным редактором журнала "Книжный клуб плюс" (2005-2007).

Принадлежал к поколению постшистдесятников (Киевская школа поэзии), то есть поэтов-нонконформистов, среди которых в настоящее время наиболее известны Николай Воробьев, Василий Голобородько, Михаил Григорьев, Виктор Кордун.

Накануне скончался Юрий Солошенко, освобожденный в 2016 году из российского заключения.