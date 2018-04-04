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    Фотоленты

    Квитка Цисык. 65 лет со дня рождения американки с украинской душой

    (обновлено: )10804
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com
    Квитка Цисык
    Квитка Цисык
    kvitkacisyk.com

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    Квитка Цисык — американская певица украинского происхождения, известная исполнительница украинских народных песен, исполняла заглавные песни в фильмах, выступала на американском телевидении и пела в Гентской опере.

    Она родилась 4 апреля 1953 года в Нью-Йоркском районе Квинс в семье Иванны и Владимира Цисык, послевоенных эмигрантов из Украины, родилась девочка, которую назвали Квиткой.

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    Квитка Цисык стала популярной благодаря своим двум альбомам с украинскими песнями — "Kvitka — Songs of Ukraine" и "Kvitka — Two Colors". Оба этих альбома были семейными проектами. Ее муж, Эд Ракович — инженер звукозаписи — продюсировал их, сестра Мария Цисык — играла на пианино, а мать Иванна — следила за чистотой произношения дочери.

    В 1983 году Квитка с матерью посетила Украину, а после провозглашения независимости Украины мечтала дать серию концертов. Но 29 марта 1998 года, не дожив шесть дней до своего 45-летия, она умерла от рака груди.

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