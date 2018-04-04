Квитка Цисык. 65 лет со дня рождения американки с украинской душой

Квитка Цисык — американская певица украинского происхождения, известная исполнительница украинских народных песен, исполняла заглавные песни в фильмах, выступала на американском телевидении и пела в Гентской опере.

Она родилась 4 апреля 1953 года в Нью-Йоркском районе Квинс в семье Иванны и Владимира Цисык, послевоенных эмигрантов из Украины, родилась девочка, которую назвали Квиткой.

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Квитка Цисык стала популярной благодаря своим двум альбомам с украинскими песнями — "Kvitka — Songs of Ukraine" и "Kvitka — Two Colors". Оба этих альбома были семейными проектами. Ее муж, Эд Ракович — инженер звукозаписи — продюсировал их, сестра Мария Цисык — играла на пианино, а мать Иванна — следила за чистотой произношения дочери.

В 1983 году Квитка с матерью посетила Украину, а после провозглашения независимости Украины мечтала дать серию концертов. Но 29 марта 1998 года, не дожив шесть дней до своего 45-летия, она умерла от рака груди.