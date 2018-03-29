Певец Владимир Пресняков отмечает юбилей

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Эстрадный певец, композитор и аранжировщик Владимир Пресняков-младший отмечает в четверг 50-летие.

Ранее в Украине активисты общества "Просвита" им. Т.Шевченко и всеукраинской сети "Свободные люди"потребовали исключить песни Владимира Преснякова и других российских исполнителей из ротации на популярных украинских радиостанциях.

Справка

Эстрадный певец, композитор и аранжировщик Владимир Владимирович Пресняков родился 29 марта 1968 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).

Его отец, Владимир Пресняков-старший, был руководителем вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "О чем поют гитары", где солировала мать – Елена Кобзева. С 1975 года родители стали солистами популярного ВИА "Самоцветы".

Владимир учился в Хоровом училище имени А.В. Свешникова. Окончил Музыкальное училище имени Октябрьской Революции (ныне Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке) по специальности "дирижер-хоровик".

С 12 лет он пел в хоре Елоховской церкви в Москве духовные произведения. С 13 лет выходил на сцену в концерте группы "Круиз", исполняя собственные песни "Кошка", "Красная книга", "Старая сказка", а также пел дуэтом вместе с солистом группы Александром Мониным.

Известность к Владимиру Преснякову пришла после выхода фильма "Выше радуги" (1986), в котором он спел фальцетом все песни главного героя (его роль сыграл Дмитрий Марьянов). Песни "Зурбаган", "Спит придорожная трава" приобрели большую популярность среди подростков.

Позже Пресняков исполнял вокальные партии и играл небольшие роли в фильмах "Она с метлой, он в черной шляпе" (1988), "Остров погибших кораблей" (1988), "8 ½ долларов" (1999), "С ног на голову" (2003) и др.

В 1987-1994 годах Владимир Пресняков работал в Театре песни Аллы Пугачевой.

Первое его сольное выступление с собственной программой с группой "Капитан" состоялось 8 сентября 1988 года в Таллине.

В 1990 году выступил с большой сольной программой "Прощание с детством" в московском спорткомплексе "Олимпийский".

В мае 1990 года за свой первый диск "Папа, ты сам был таким" Пресняков получил приз "Золотой ключ" как певец и как артист, чьи аудиозаписи разошлись в России наибольшим тиражом. Он стал первым российским музыкантом, который удостоился этой международной музыкальной награды.

В начале 1990-х годов певец выпустил альбомы "Любовь" (1991) и Best of Hits (1993).

Большой успех имел его следующий альбом "Замок из дождя" (1994) с хитами "Стюардесса по имени Жанна" и "Подружка Маша".

В 1995 году вышли три сборника лучших песен Владимира Преснякова – "Зурбаган", "Странник" и "Жанка".

В этом же году его концертная программа "Замок из дождя" была удостоена премии "Звезда" и признана лучшим шоу года.

Позже Пресняков выпустил альбомы "Слюньки" (1996), "Живая коллекция" (1998), "Открытая дверь" (2001), "Любовь на Audio" (2002).

Главным событием 2004 года в творчестве певца стал его сольный концерт в Кремлевском дворце в Москве под названием "Назад в будущее".

В 2006 году за песню "Аэропорты", исполненную в дуэте с Леонидом Агутиным, Пресняков получил "Золотой граммофон".

В 2009 году он выпустил некоммерческий альбом, который он записал совместно с группой "Малер и Я".

В 2011 году вышел его альбом "Нереальная любовь", а в 2012 году – "Быть частью твоего", записанный совместно с Натальей Подольской, Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум.

Владимир Пресняков принимал участие в телепроекте "Последний герой" (2002), где стал победителем.

Владимир Пресняков с 2010 года женат вторым браком на певице Наталье Подольской. В 2015 году у них родился сын Артем.

Его первой официальной женой была модель Лена Ленская.

От гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте у Преснякова есть сын Никита – актер, музыкант, кинорежиссер.