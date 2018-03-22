Четыре года на страже власти. Юбилей Нацгвардии Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 22 марта, Верховная Рада торжественно отмечает четвертую годовщину создания Национальной гвардии Украины. В планах – возложение цветов к памятной доске в честь погибших воинов НГУ на площади Конституции (площадь перед зданием парламента).

Приглашены спикер Рады Андрей Парубий, командующий Национальной гвардии генерал-полковник Юрий Аллеров, народные депутаты и представители авторского коллектива фильма "Круты 1918".

Формально Национальную гвардию воссоздали с 13 марта 2014 года. Прежде как самостоятельная силовая структура она существовала с 1991 по 2000 годы. С 2014 НГУ стала военным формированием с правоохранительными функциями на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины и привлечением новых военных кадров на добровольческой основе.

Сегодня в рядах Нацгвардии – до 60 000 военнослужащих.

4 командующих за 4 года

Как гласит Википедия, Национальная гвардия Украины – воинское формирование c правоохранительными функциями, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Также среди обязанностей нацгвардейцев – охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами – в обеспечении госбезопасности и защиты государственной границы, пресечении террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

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Руководит Национальной гвардией министр внутренних дел – сегодня это Арсен Аваков. Он "осуществляет военно-политическое и административное руководство Национальной гвардией Украины". Помимо действительного состава, существует также военный резерв Нацгвардии. Резервисты, которые проходят службу в этом Резерве, получают соответствующие воинские звания.

Непосредственно в военном плане руководит Национальной гвардией командующий, которого назначает президент по представлению главы МВД.

За четырехлетнюю историю у восстановленной Нацгвардии было уже 4 командующих.

15 апреля 2014 года Рада назначила на эту должность генерал-полковника Степана Полторака, но уже 14 октября 2014-го его сменил генерал-лейтенант Александр Кривенко. С 6 февраля 2015 года обязанности командующего Нацгвардии временно исполнял генерал-лейтенант Николай Балан, а 30 декабря 2015-го назначен генерал-лейтенант Юрий Аллеров – он остается действующим командующим.

Воюют и охраняют

9 мая 2014 года Национальная гвардия участвовала в операции по штурму здания Мариупольской милиции, провал которой привел к многочисленным жертвам. 10 мая подразделения Нацгвардии были выведены из Мариуполя, оставив воинскую часть № 3057, на территории которой осталось два БТР, три грузовых автомобиля и другое военное имущество, однако через месяц, Национальная гвардия вернула Мариуполь под контроль властей Украины.

12 ноября постановлением кабинета министров Украины № 628 национальная гвардия начала охранять ряд ядерных установок, объектов с ядерными материалами, отходами, источниками ионизирующего излучения.

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В список вошли все четыре действующие АЭС Украины, ГСП "Чернобыльская АЭС", Институт ядерных исследований НАН Украины (Киев), Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", ПО "Южный машиностроительный завод им. Макарова", НПО "Павлоградский химический завод" и "Павлоградский механический завод ГП "Южмаш" (все три – Днепропетровская область), шосткинские казенные заводы "Звезда" и "Импульс" (Сумская область), "Рубежанский казенный химический завод "Заря" (Луганская область).