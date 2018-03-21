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    Фотоленты

    От Сида Вишеса и Дракулы до Черчилля. Гэри Олдмен отмечает юбилей

    (обновлено: )11910
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме Темные времена во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Актер Гари Олдман
    Золотой глобус 2017. Актер Гэри Олдмен
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    AP Photo/Matt Sayles
    Актер Гэри Олдман позирует с Оскаром за лучшую мужскую роль в фильме Темные времена во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Актер Гари Олдман
    JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP
    Золотой глобус 2017. Актер Гэри Олдмен
    Frederic J. BROWN / AFP
    Актер Гэри Олдман
    Актер Гэри Олдман
    Chris Pizzello/Invision/AP
    Актер Гэри Олдман
    Charles Sykes/Invision/AP
    Актер Гэри Олдман
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Актер Гэри Олдман
    AP Photo/Chris Pizzello
    Актер Гэри Олдман
    AP Photo/Chris Pizzello
    Актер Гэри Олдман
    Evan Agostini/Invision/AP
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма "Розенкранц и Гильденстерн мертвы"
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма "Дракула"
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма "Номер 44"
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма "Темные времена"
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофльма
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма
    Актер Гэри Олдман
    Кадр из кинофильма

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    В среду, 21 марта, знаменитому британскому актеру, режиссеру, продюсеру и музыканту Гэри Олдмену исполнилось 60 лет.

    Актер стал известен после исполнения роли панка Сида Вишеса из Sex Pistols в кинокартине "Сид и Нэнси" (1986) и  после главной роли в фильме "Навострите ваши уши" (1987).

    Позже он снялся в легендарном фильме "Дракула (Брэма Стокера)", а затем в таких незабываемых лентах, как "Леон", "Пятый элемент".

    Также он сыграл волшебника-оборотня  Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере.

    В этом году за роль премьер-министра Уинстона Черчилля в картине "Темные времена" (2017) Олдмен был удостоен премий BAFTA, "Золотой глобус", Гильдии киноактеров США, а также получил свой первый "Оскар".

    Гэри Олдмен был женат пять раз, у актера четверо сыновей.

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