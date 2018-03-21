От Сида Вишеса и Дракулы до Черчилля. Гэри Олдмен отмечает юбилей

В среду, 21 марта, знаменитому британскому актеру, режиссеру, продюсеру и музыканту Гэри Олдмену исполнилось 60 лет.





Актер стал известен после исполнения роли панка Сида Вишеса из Sex Pistols в кинокартине "Сид и Нэнси" (1986) и после главной роли в фильме "Навострите ваши уши" (1987).





Позже он снялся в легендарном фильме "Дракула (Брэма Стокера)", а затем в таких незабываемых лентах, как "Леон", "Пятый элемент".





Также он сыграл волшебника-оборотня Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере.





В этом году за роль премьер-министра Уинстона Черчилля в картине "Темные времена" (2017) Олдмен был удостоен премий BAFTA, "Золотой глобус", Гильдии киноактеров США, а также получил свой первый "Оскар".





Гэри Олдмен был женат пять раз, у актера четверо сыновей.



