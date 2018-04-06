Умер известный одесский волонтер

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ночью, 6 апреля, после тяжелой болезни умер одесский волонтер АТО Виктор Погодин. Об этом сообщила на Facebook его знакомая Наталья Богаченко, которая занимается организацией похорон.

Погодин с самого начала боевых действий на Донбассе помогал украинской армии. Он осуществил 39 поездок в зону АТО.

Почти каждый месяц он устраивал рейды на 1-2 микроавтобусах и отвозил бойцам все необходимое — от теплых вещей и домашней еды, до снайперских прицелов, приборов ночного видения и биноклей. Отмечается, что волонтер побывал практически во всех подразделениях, стоящих на передовой.

Волонтер боролся с длительной тяжелой болезнью, в конце февраля он был госпитализирован в одесскую больницу водников.

"Вчера, когда Витя боролся за жизнь, мы сидели с девочками рядом… Витя… было тяжело, прислушивались к его стонам и вдохам. В соседней палате меняли замок в дверь, работала дрель, замок новый не входил, парень пытался его впихнуть, опять дрель…. Мы сидели и смотрели… Сюрр, это какой то сюрр… сказала Натик. Уходит Витя, а рядом ремонт… Мы даже посмеялись, сейчас Витя встанет и поможет! Он всегда помогал… Много помогал… и всем", – пишет в Facebook Виктория Пастерначенко.

"Витя ушел…. В З часа ночи. Друзей, соратников терять больно…. Видеть как уходит, это невыносимо больно…. Витя уходит", – сообщила в соцсети Татьяна Бушняга.

"Чуда не свершилось. Сегодня Витя уехал в свою очередную поездку к пацанам. На этот раз к тем, которые очень далеко от нас. Витя, обними их всех за нас. Спасибо тебе за все. Ты – ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. Спочивай з миром, друже", – написала Жанна Скорик.

Еще 20 марта Погодин писал, что находится в госпитале, но прогнозы не очень утешительные.

В феврале сообщалось о смерти молодой журналистки. Девушке был 31 год.