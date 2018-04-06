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    Умер известный одесский волонтер

    (обновлено: )8920
    Волонтер Виктор Погодин боролся с длительной тяжелой болезнью, в конце февраля он был госпитализирован в одесскую больницу водников.
    Умер известный одесский волонтер Виктор Погодин
    Фото со страницы Виктора Погодина в Facebook

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ночью, 6 апреля, после тяжелой болезни умер одесский волонтер АТО Виктор Погодин. Об этом сообщила на Facebook его знакомая Наталья Богаченко, которая занимается организацией похорон.

    Погодин с самого начала боевых действий на Донбассе помогал украинской армии. Он осуществил 39 поездок в зону АТО.

    Почти каждый месяц он устраивал рейды на 1-2 микроавтобусах и отвозил бойцам все необходимое — от теплых вещей и домашней еды, до снайперских прицелов, приборов ночного видения и биноклей. Отмечается, что волонтер побывал практически во всех подразделениях, стоящих на передовой.

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    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
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    Волонтер боролся с длительной тяжелой болезнью, в конце февраля он был госпитализирован в одесскую больницу водников.

    "Вчера, когда Витя боролся за жизнь, мы сидели с девочками рядом… Витя… было тяжело, прислушивались к его стонам и вдохам. В соседней палате меняли замок в дверь, работала дрель, замок новый не входил, парень пытался его впихнуть, опять дрель…. Мы сидели и смотрели… Сюрр, это какой то сюрр… сказала Натик. Уходит Витя, а рядом ремонт… Мы даже посмеялись, сейчас Витя встанет и поможет! Он всегда помогал… Много помогал… и всем", – пишет в Facebook Виктория Пастерначенко.

    "Витя ушел…. В З часа ночи. Друзей, соратников терять больно…. Видеть как уходит, это невыносимо больно…. Витя уходит", – сообщила в соцсети Татьяна Бушняга.

    "Чуда не свершилось. Сегодня Витя уехал в свою очередную поездку к пацанам. На этот раз к тем, которые очень далеко от нас. Витя, обними их всех за нас. Спасибо тебе за все. Ты – ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. Спочивай з миром, друже", – написала Жанна Скорик.

    Еще 20 марта Погодин писал, что находится в госпитале, но прогнозы не очень утешительные.

    В феврале сообщалось о смерти молодой журналистки. Девушке был 31 год.

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