Приветственной церемонии для спортсменов РФ в олимпийской деревне не будет

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина, Вероника Гибадиева. Приветственная церемония у российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх-2018 в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR), в деревне Игр-2018 не запланирована.

В информационной системе Олимпийских игр-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне.

Читайте также: Олимпиада-2018. Чего ждать от Украины, и ждать ли?

Приветственная церемония в частности включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов.

МОК 5 декабря прошлого года на исполкоме в Лозанне принял решение, что сборная России будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус российских спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.

РИА Новости Украина Украина на Олимпиаде-2018

В начале 2018 года Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.