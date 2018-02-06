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    Приветственной церемонии для спортсменов РФ в олимпийской деревне не будет

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (131)

    (обновлено: )25717
    В информационной системе Олимпийских игр-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR ("олимпийские атлеты из России") не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях.
    Логотип Olympic Athlete from Russia (Олимпийский спортсмен из России) на форме спортсменов олимпийцев из России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина, Вероника Гибадиева. Приветственная церемония у российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх-2018 в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR), в деревне Игр-2018 не запланирована.

    Олимпийские кольца
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
    Приезжайте, но с запретом на гимн? Скандал вокруг Олимпиады-2018 и РФ

    В информационной системе Олимпийских игр-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне.

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    Приветственная церемония в частности включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов. 

    МОК 5 декабря прошлого года на исполкоме в Лозанне принял решение, что сборная России будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус российских спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.

    РИА Новости Украина
    Украина на Олимпиаде-2018

    В начале 2018 года Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

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