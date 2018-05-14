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    Общество

    Инициатива об автокефалии в Украине лежит вне церковного поля – РПЦ

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (90)

    (обновлено: )10930
    По словам митрополита Волоколамского Илариона, в священном Синоде отметили, что о предоставлении автокефалии ходатайствовали светские власти Украины при поддержке "раскольничьих неканонических сообществ".
    Митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, говоря об итогах заседания священного Синода, заявил, что инициатива светских властей Украины создания в стране единой поместной автокефальной церкви лежит вне церковного канонического поля.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Автокефалия президента Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

    "Вопрос, инициированный Константинопольским патриархатом, не находился в повестке дня Синода, однако поскольку на имя святейшего патриарха поступают многочисленные обращения украинских верующих, этот вопрос на заседании был обсужден. В Синоде подчеркнули, что вопрос лежит вне церковного канонического поля. О предоставлении автокефалии ходатайствовали светские власти Украины при поддержке раскольничьих неканонических сообществ", — сказал в понедельник журналистам митрополит, сообщает РИА Новости.

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    По его словам, церковный статус этих сообществ, отделившихся от канонической православной церкви, не признается в мировом православии. Также митрополит добавил, что священноначалие канонической украинской церкви во главе с митрополитом Онуфрием, который присутствовал на заседании священного Синода, в Константинопольскую патриархию по данному вопросу не обращалось.

    "Невозможно допустить принятие решений на основании инициатив неканонических сообществ или светской власти, вмешательство которой во внутренние дела церкви недопустимо", — подчеркнул митрополит.

    Он добавил, что участники заседания священного Синода выразили поддержку канонической православной церкви по этому вопросу.

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