Инициатива об автокефалии в Украине лежит вне церковного поля – РПЦ

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, говоря об итогах заседания священного Синода, заявил, что инициатива светских властей Украины создания в стране единой поместной автокефальной церкви лежит вне церковного канонического поля.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

"Вопрос, инициированный Константинопольским патриархатом, не находился в повестке дня Синода, однако поскольку на имя святейшего патриарха поступают многочисленные обращения украинских верующих, этот вопрос на заседании был обсужден. В Синоде подчеркнули, что вопрос лежит вне церковного канонического поля. О предоставлении автокефалии ходатайствовали светские власти Украины при поддержке раскольничьих неканонических сообществ", — сказал в понедельник журналистам митрополит, сообщает РИА Новости.

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По его словам, церковный статус этих сообществ, отделившихся от канонической православной церкви, не признается в мировом православии. Также митрополит добавил, что священноначалие канонической украинской церкви во главе с митрополитом Онуфрием, который присутствовал на заседании священного Синода, в Константинопольскую патриархию по данному вопросу не обращалось.

"Невозможно допустить принятие решений на основании инициатив неканонических сообществ или светской власти, вмешательство которой во внутренние дела церкви недопустимо", — подчеркнул митрополит.

Он добавил, что участники заседания священного Синода выразили поддержку канонической православной церкви по этому вопросу.