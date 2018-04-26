Молитва за Украину. Прихожане захваченных храмов УПЦ побывали на Святой Земле

Дарина Чугаевская Центр информации УПЦ для РИА Новости Украина

Миссия "Дорогой Господа с молитвой за Украину" второй год подряд реализуется Центром информации УПЦ по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Паломники рассказали о впечатлениях от пребывания на Святой Земле, о Крестном ходе по Дороге Скорби, встрече Благодатного огня в храме Гроба Господня и о празднике Воскресения Христова в Иерусалиме.

Читайте также: Война против УПЦ. Верующие готовы дать отпор радикалам

"Когда по-славянски сказали "Христос Воскресе!", показалось, что купол храма поднялся и было видно Небо…"

Мария Фурманец — прихожанка храма в честь Успения Пресвятой Богородицы села Птичья Дубенского района Ровенской области.

Храм последние недели находится в эпицентре внимания не только украинских, но и мировых СМИ. Четыре года церковь в Птичье стоит опечатана, а община УПЦ совершает службу в переоборудованном под храм гараже. Мария отправлялась в Иерусалим с большим трепетом, а вернулась – наполненная иерусалимской благодатью.

"Ощущения от паломничества остались столь трепетные и благодатные, что их даже нельзя передать словами. На Святой Земле мы почувствовали и слезы, и радость за то, что Господь сподобил меня пройти по той дороге и тому пути, по которому Он шел. Очень поразил Храм Успения Пресвятой Богородицы, и особенно — Гефсиманский сад", — рассказывает Мария Фурманец.

В Иерусалим паломники ехали молиться о мире в Украине, а также просить Господа даровать спокойствие селам, где люди разъединились из-за захватов храмов.

"Молилась о своей церкви, чтобы Господь сподобил открыть ее. Чтобы восторжествовала правда, ведь мы выигрываем все суды, а зайти в наш храм не можем. Молилась за своих родных, за знакомых, которые просили помолиться, и даже за тех, кого не знаю, но кто живет в Православии, за весь православный народ", — говорит Мария.

С особым трепетом женщина рассказывает о схождении Благодатного огня — событии, ради которого тысячи паломников со всего мира съезжаются в Великую Субботу в Иерусалим.

"Схождения Благодатного огня я ждала в Троицком храме Русской миссии. Уже через несколько минут после того, как огонь сошел в Храме Гроба Господня, его доставили нам семинаристы из Киево-Печерской лавры, и тогда все начали от него зажигать свечи, обниматься, поздравлять друг друга. К нам в Птичью также привозили Благодатный огонь, но на Святой Земле его встретить — это совсем другие ощущения", — делится впечатлениями Мария Фурманец.

На Святой Земле наши паломники встретили и Пасху.

"В праздник Пасхи мы были в самом храме Гроба Господня, — рассказывает женщина. - Там было очень много людей, и я переживала, что не смогу ничего увидеть. Но и здесь мне Господь помог — меня поставили на колонну, откуда я могла видеть и всю службу, и Крестный ход. Сама литургия совершалась на греческом языке, но были возгласы и на славянском. И когда сказали по-славянски "Христос Воскресе!", то такую большую радость и трепет почувствовала, что, показалось, что весь храм ответил "Воистину Воскресе!", и даже купол храма поднялся, стены открылись и было видно само Небо – вот такая радость была!".

По приезду в Украину Мария охотно делится своими впечатлениями от паломничества с общиной, однако, к сожалению, сегодня вокруг храма в Птичье все еще происходят противостояния.

"Вернувшись со Святой Земли, конечно, хочется думать больше о духовном и божественном, но нам приходится защищать нашу церковь. С болью узнала, как недавно избили одну из наших прихожанок, которая защищала храм. Уже и в свой адрес слышала неприятные слова от некоторых, но ничего, перекрестилась и пошла себе дальше", — с грустью рассказывает женщина об оскорблениях, которые приходится ей слышать от борцов с УПЦ.

Но, несмотря ни на что, Мария надеется на то, что когда-то община в Птичье объединится.

"Знаю одно, что у нас могут забрать храм, но не смогут забрать нашу веру, которая от испытаний становится только крепче. А всех православных, которые слышат сегодня о храме в Птичье, просим помолиться за то, чтобы правда восторжествовала и Господь дал нам сил отстоять нашу церковь", — обращается Мария Фурманец с просьбой о молитвенной поддержке.

facebook.com/church.information.center Прихожане захваченных храмов УПЦ побывали на Святой Земле

"Когда приехал из Иерусалима, узнал, что в нашу Церковь вернулись две семьи из Киевского Патриархата…"

Владимир Пчоловский — прихожанин Свято-Лукинского храма села Белогородка Дубенского района Ровенской области.

После того, как представители Киевского патриархата захватили сельскую церковь, община некоторое время ютилась в доме одной из прихожанок, пока не построила себе совместными средствами и усилиями новый храм. На Святую Землю Владимира отправила община — помолиться за то, чтобы в селе наступил мир и покой.

"Для человека из села, который впервые попал в Иерусалим, впечатлений очень много. Только я человек простой, не обо всем могу словами рассказать. И к святыням приклонялись, и Голгофу видели, и даже сам Гроб Господень. Главное, что мы прошли Крестным ходом в Иерусалиме, и помолились за мир в наших семьях и в нашем государстве", — описывает свои впечатления от поездки Владимир Пчоловский.

Но более всего мужчине запомнилось чудо схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, свидетелем которого стали и наши паломники из Украины.

"Схождения Благодатного огня мы ждали более четырех часов. В Храме Гроба Господня было столько людей, что, наверное, и спичке негде упасть было. Но это ожидание стоит того, чтобы увидеть это чудо собственными глазами, ведь у нас в Украине такого никогда не увидишь — это чудо только на Святой Земле происходит", — рассказывает мужчина.

По возвращении в село Владимир в первую очередь пошел в родную церковь, где поделился рассказами о миссии украинцев на Святой Земле с односельчанами. Говорит, для многих людей на Ровенщине настолько удивительными являются рассказы о Гробе Господнем и Дороге скорби, которой шел на казнь сам Иисус, что некоторые односельчане пытались прикоснуться к нему, чтобы почувствовать силу Святой Земли.

Для самого же Владимира самой большой радостью было узнать о том, что, пока он молился за примирение в Иерусалиме, в лоно православной церкви вернулись две семьи его односельчан.

"Пока я ездил, к нам перешли еще две семьи из Киевского Патриархата, поэтому на нашей стороне уже больше людей. И мы все ждем, что в нашу Православную Церковь вернутся и другие односельчане", — говорит мужчина.

"Встречая икону со Святой Земли, наши люди плакали.."

Руслан Степик — прихожанин Храма Петра и Павла села Кинаховцы Збаражского района Тернопольской области.

Мужчина сам строитель, поэтому лично вместе с односельчанами занимался строительством и ремонтом сельской церкви, пока храм в прошлом году не захватили представители Киевского Патриархата. Как и в других общинах, все началось в Кинаховцах с подстрекающих разговоров, а закончилось — силовым захватом церкви.

Некоторое время община вынуждена была проводить богослужения в домах прихожан, но впоследствии объединились с соседней общиной села Бутын, где Киевский Патриархат также отобрал храм, и почти за пять месяцев построили там церковь.

В Иерусалим Руслана Степика отправила община с важной миссией — во-первых, мужчина принял участие в Крестном ходе Дорогой Скорби с молитвой за мир в украинском государстве, во-вторых — на Святую Землю он возил икону архистратига Михаила, которая является главной святыней его родной церкви.

"В Иерусалим мы привезли икону новомучеников земли украинской, которую после Крестного хода подарили Патриарху Иерусалимскому. Я же из Украины специально вез икону архистратига Михаила, ее прикладывал к Камню Помазания, просил, чтобы Господь наделил ее чудотворной силой. И, когда вернулся с этой иконой в Иерусалим, люди приклонялись ей и плакали", — рассказывает мужчина.

"Побывать на Святой Земле — желание каждого христианина…"

Василий Бойко — родом с Тернопольщины.

На Святую Землю с особой миссией мужчина возил икону в честь первомученика Стефана Украинской Православной Церкви села Котюжины Збаражского района.

В начале 2017 года с помощью "Правого сектора" сельская церковь была захвачена силовым методом, после чего община УПЦ оказалась фактически на улице. Совместными усилиями котюжинцам уже удалось построить новый храм, и хотя там еще ведутся строительные работы, однако уже есть возможность совершать литургию в собственной церкви.

"По Божьей воле я возил на Святую Землю икону Богородицы храма первомученика Стефана. В Иерусалиме эта икона была освящена на Камне Помазания, и теперь передана общине церкви. Каждый христианин, наверное, хотел бы пройти по тем святым местами, где ходил сам Господь, побывать в Гефсимании, на могиле Богородицы, умыться Благодатным огнем. И, по воле Божией, мы выполнили эту миссию, помолившись на Святой Земле за мир и спокойствие в нашем государстве", — говорит Василий Бойко.

"Крестный ход Дорогой Христа — это необычайная благодать, ради которой надо ехать в Иерусалим…"

Валерий Василишин — предприниматель, он прихожанин храма в честь равноапостольной Марии Магдалины села Бадовка Острожского района Ровенской области.

Уже четвертый год община этого села молится в доме, который пожертвовала местная жительница для богослужений, ведь церковь представители Киевского Патриархата захватили еще в 2014 году.

На Святую Землю Валерий ехал помолиться о мире во всем мире и в родной Бадовке, а также пройти Крестным ходом в Иерусалиме с молитвой об Украине.

"Иерусалим — это удивительное место, можно сказать — это сплошное впечатление. Конечно, не все нам просто давалось, скажем, служба в храме Гроба Господня для нас была необычной, даже иногда трудно было ее воспринимать, зато близкой показалась служба в храме Марии Магдалены Русской Миссии", — рассказывает украинский паломник о своих впечатлениях.

И все же главная Миссия прихожан захваченных храмов на Святой Земле — это Крестный ход о мире в Украине, и ее наши паломники выполнили с особым трепетом и благодатью.

"Во время Крестного хода я лично нес крест, фактически возглавлял шествие. Крестный ход прошел очень благодатно, по святым намоленым местам, и конечно, эти чувства со Святой Земли мы привезли и в Украину", — рассказал Валерий Василишин.