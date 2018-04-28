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    В УПЦ МП призывают прихожан писать жалобы патриарху Варфоломею - СМИ

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (84)

    (обновлено: )7411
    Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной церкви в Украине.
    Верующие на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Украинской православной церкви Московского патриархата призывают прихожан направлять письма Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.

    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
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    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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    "На епархии УПЦ МП поступили десятки тысяч бланков письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить по предоставленному образцу. Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной на основе "раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ"", — пишет агентство.

    Укринформ
    Бланк на жалобу об автокефалии украинской православной церкви

    По данным СМИ, только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков, которые должны заполнить в течение выходных.

    "Вместе с предлагаемой формой верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление Томоса УПЦ КП и УАПЦ – является нарушением их конституционных прав. По данным источников "Укринформа", такие формы начали заполнять в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой", — говорится в сообщении.

    Укринформ
    Памятка УПЦ МП

    Отметим, что официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

    Ранее сообщалось, что собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине. 

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