В УПЦ МП призывают прихожан писать жалобы патриарху Варфоломею - СМИ

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Украинской православной церкви Московского патриархата призывают прихожан направлять письма Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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"На епархии УПЦ МП поступили десятки тысяч бланков письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить по предоставленному образцу. Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной на основе "раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ"", — пишет агентство.

Укринформ Бланк на жалобу об автокефалии украинской православной церкви

По данным СМИ, только на одну епархию пришло 20 тысяч бланков, которые должны заполнить в течение выходных.

"Вместе с предлагаемой формой верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление Томоса УПЦ КП и УАПЦ – является нарушением их конституционных прав. По данным источников "Укринформа", такие формы начали заполнять в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой", — говорится в сообщении.

Укринформ Памятка УПЦ МП

Отметим, что официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине.

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