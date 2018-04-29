Филарет просит мировое сообщество предотвратить гонения УПЦ КП в Л/ДНР

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Патриарх Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет попросил международное сообщество не допустить изгнания УПЦ КП из неподконтрольных частей Донбасса, говорится в открытом письме Филарета к странам-участницам "Минского процесса", США, ЕС, ООН и ОБСЕ "Об усилении ущемления прав верующих Киевского Патриархата и других религиозных организаций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как отмечает Филарет в письме на сайте УПЦ КП, в ОРДЛО было принято решение о том, что религиозные общины, действующие на этой территории, должны зарегистрироваться по "местному законодательству".

Так, священников УПЦ КП в ОРДЛО уведомили, что в течение одного месяца религиозные общины должны быть "зарегистрированы по закону республики".

В случае, если в течение этого срока "регистрация" не состоится — религиозные общины будут лишены прав на землю и имущество, в том числе храмы, их деятельность будет запрещена, а священники — будут "высланы с территории республики".

"Требование к религиозным организациям, которые действуют на территории ОРДЛО, "регистрироваться по республиканскому законодательству" неприемлемо и не может быть выполнено, ведь это будет означать нарушение законодательства Украины", — пишет Филарет.

В связи с этим он попросил стран-участниц "Минского процесса" и международное сообщество принять неотложные меры "с целью не допустить еще большего нарушения принципов религиозной свободы в этом регионе".

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.