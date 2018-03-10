Запрет на въезд в Украину митрополиту Илариону должен стать предметом особого рассмотрения ОБСЕ, считает руководитель информационно-аналитического управления синодального информационного отдела Вахтанг Кипшидзе.
Запрет властей на въезд в страну церковным иерархам вызывает много вопросов, учитывая, что церковь несет исключительно миротворческую миссию, сказал председатель отдела внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Иларион.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".