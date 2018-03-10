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    Митрополит Волоколамский Иларион

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Во время молебна на Софийской площади
    Письмо Филарета к Архиерейскому собору было инициативой авторов - РПЦ
    12:10 01.12.2017
    470Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, что перед обращением Филарета к Архиерейскому собору состоялась встреча с "авторами письма".
    Митрополит Иларион
    РПЦ: ОБСЕ нужно обратить внимание на инцидент с Иларионом в Украине
    20:44 13.05.2014
    18Отношения Украины и России
    Запрет на въезд в Украину митрополиту Илариону должен стать предметом особого рассмотрения ОБСЕ, считает руководитель информационно-аналитического управления синодального информационного отдела Вахтанг Кипшидзе.
    Митрополит Иларион
    РФ требует от Киева объяснений по ситуации с митрополитом Иларионом
    21:05 12.05.2014
    12Отношения Украины и России
    Москва требует от Киева исчерпывающих объяснений в связи с ситуацией вокруг митрополита Илариона в аэропорту Днепропетровска, говорится в сообщении МИД РФ.
    Митрополит Волоколамский Иларион
    РПЦ возмущена запретом на въезд в Украину митрополиту Илариону
    20:00 12.05.2014
    35Отношения Украины и России
    Русская православная церковь выражает решительный протест против действий украинских властей, ограничивающих ее гуманитарную деятельность и препятствующих ее миротворческой миссии.
    Митрополит Волоколамский Иларион
    Иларион: запрет въезда в Украину церковным иерархам вызывает вопросы
    10:40 11.05.2014
    47Запрет на въезд в Украину гражданам РФ
    Запрет властей на въезд в страну церковным иерархам вызывает много вопросов, учитывая, что церковь несет исключительно миротворческую миссию, сказал председатель отдела внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Иларион.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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