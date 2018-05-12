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    Автокефалия. Синод УПЦ КП обвинил во вмешательстве Московский патриархат

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    Как отмечается в обращении на сайте УПЦ КП, вопрос предоставления УПЦ КП Томоса об автокефалии является делом, которое решается напрямую между украинской православной церковью и Константинопольским Патриархом.
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Священный Синод УПЦ КП заявил, что Московский патриархат вмешивается в процесс признания автокефалии Православной Церкви в Украине и всячески пытается помешать этому, говорится в обращении от имени Священного Синода Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

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    Как отмечается в обращении на сайте УПЦ КП, вопрос предоставления УПЦ КП Томоса об автокефалии является делом, которое решается напрямую между украинской православной церковью и Константинопольским Патриархом, а президент Украины в это не вмешивается.

    "Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания с целью помешать ему. Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский Патриархат, другие Поместные Православные Церкви. Прокремлевские политические структуры в Украине организовали сбор подписей, которые, по их мнению, должны "засвидетельствовать нежелание" православных в Украине поддержать начатое дело", — отмечают представители синода.

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    Кроме этого синод УПЦ КП обвинил Московский Патриархат и Митрополию Московского Патриархата в Украине в использовании влияния, в том числе и финансового, для распространения "подписных листов".

    "Учитывая эти факты мы выражаем протест против вмешательства Российской Федерации в церковные дела, против использования прокремлевскими политиками своего влияния в руководящих структурах Митрополии Московского Патриархата в Украине с целью помешать признанию автокефалии. Считаем, что своими действиями они нарушают законодательство Украины, разжигают межконфессиональную рознь, вмешиваются в дела религиозных организаций, побуждают одни религиозные организации вмешиваться в дела других", — заявляет УПЦ КП.

    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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