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    Политика

    В Брюсселе состоится встреча Могерини и главы УПЦ КП Филарета

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    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет проводит визит в Брюссель, где он встречается с лидерами Евросоюза и Европарламента.
    Глава УПЦ КП Филарет (по центру) во время визита в Европарламент
    Фото facebook.com/PatriarchPhilaret

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) находится с визитом в Брюсселе, в четверг запланирована его встреча с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

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    Как свидетельствует программа мероприятий на четверг, днем Филарета должна принять глава европейской внешнеполитической службы. Повестка переговоров не уточняется.

    Фото cerkva.info
    Глава УПЦ КП Филарет (третий слева) во время визита в Европарламент

    При этом ранее Филарет провел встречу в Европарламенте с участием еврокомиссара по региональной политике Йоханнеса Хана.

    Ранее Филарет встретился в своей резиденции с послом США в Украине Мари Йованович. Они обсудили вопросы социальной сферы, а также перспективы развития межцерковного и государственно-церковного взаимодействия.

    Напомним, Филарет попросил международное сообщество не допустить изгнания УПЦ КП из неподконтрольных частей Донбасса.

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