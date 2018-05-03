В Брюсселе состоится встреча Могерини и главы УПЦ КП Филарета

Фото facebook.com/PatriarchPhilaret

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) находится с визитом в Брюсселе, в четверг запланирована его встреча с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

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Как свидетельствует программа мероприятий на четверг, днем Филарета должна принять глава европейской внешнеполитической службы. Повестка переговоров не уточняется.

Фото cerkva.info Глава УПЦ КП Филарет (третий слева) во время визита в Европарламент

При этом ранее Филарет провел встречу в Европарламенте с участием еврокомиссара по региональной политике Йоханнеса Хана.

Ранее Филарет встретился в своей резиденции с послом США в Украине Мари Йованович. Они обсудили вопросы социальной сферы, а также перспективы развития межцерковного и государственно-церковного взаимодействия.

Напомним, Филарет попросил международное сообщество не допустить изгнания УПЦ КП из неподконтрольных частей Донбасса.