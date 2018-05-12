Матиос сообщил детали запланированного Савченко и Рубаном теракта

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. экспертное воспроизведение планировавшегося Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко теракта в Верховной Раде было проведено на специальном полигоне, сообщил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.
"Мы провели экспертное воспроизведение событий. Я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось. То есть, обстрел Верховной Рады с территории Труханова острова. Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений", — заявил Матиос в эфире Радио "Новое Время".
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По словам главного военного прокурора, у него сложилось мнение, что все данные, которые озвучил генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде, когда обнародовал представление на задержание и привлечения Савченко к ответственности, "действительно имели и имеют место".
Обвинения против внефракционного народного депутата Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".
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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Уже 23 марта суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.