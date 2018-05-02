"Не с курорта едем". Военные пожаловались на ужасные ж/д перевозки

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КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины жалуются на ужасные условия перевозки военных и призывают Генштаб отреагировать на ситуацию, сообщил Українським Новинам один из бойцов подразделения.

По словам собеседника агентства, при выведении из зоны боевых действий в конце апреля военные вынуждены были в ожидании поезда трое суток спать на железнодорожной платформе в Бахмуте (Донецкая область), затем эшелон с военнослужащими длительное время находился в Харькове — около 10 —15 часов.

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После Харькова поезд выдвинулся в Полтаву, где стоял на вокзале еще около 10 часов, сообщил он.

"В поезде жара… Нет воды, нет продуктов. Мы как-то выходим из положения, но мы же не с курорта едем", — сказал военнослужащий, добавив, что эшелон медленно движется в сторону Киева.

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При этом он уточнил, что командование никак не отреагировало на призывы бойцов исправить ситуацию.

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