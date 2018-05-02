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    Общество

    "Не с курорта едем". Военные пожаловались на ужасные ж/д перевозки

    (обновлено: )35011
    По словам одного из военных, военнослужащим 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ пришлось трое суток спать на железнодорожной платформе в Бахмуте, после чего были длительные простои в Харькове и Полтаве.
    Военная служба правопорядка ВСУ проверила подразделение разведчиков, которые возвращались из зоны АТО. Архивное фото
    Фото Facebook Ольга Рысь

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины жалуются на ужасные условия перевозки военных и призывают Генштаб отреагировать на ситуацию, сообщил Українським Новинам один из бойцов подразделения.

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    По словам собеседника агентства, при выведении из зоны боевых действий в конце апреля военные вынуждены были в ожидании поезда трое суток спать на железнодорожной платформе в Бахмуте (Донецкая область), затем эшелон с военнослужащими длительное время находился в Харькове — около 10 —15 часов.

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    После Харькова поезд выдвинулся в Полтаву, где стоял на вокзале еще около 10 часов, сообщил он.

    "В поезде жара… Нет воды, нет продуктов. Мы как-то выходим из положения, но мы же не с курорта едем", — сказал военнослужащий, добавив, что эшелон медленно движется в сторону Киева.

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    При этом он уточнил, что командование никак не отреагировало на призывы бойцов исправить ситуацию.

    Ранее сеть возмутило состояние полигона ВСУ у поселка Гончаровское в Черниговской области.

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