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    Ракеты атаковали военные объекты армии Сирии близ Алеппо - источник

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    По данным источника, склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация. При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.
    Ситуация в Алеппо
    NewsTeam | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Ракеты атаковали военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо. Об этом заявил РИА Новости военный источник.

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    По его данным, атака совершена "с помощью вражеских ракет".

    Ранее национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента сообщило, что звуки взрывов слышны в окрестностях Хамы и Алеппо. Источник сообщал РИА Новости, что склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация. При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.

    По данным источника, склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией; информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, не соответствует действительности.

    Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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