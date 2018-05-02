Семенченко о завершении АТО: вместо военного положения создали гибрид

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Формат ведения боевых действий в Донбассе изменили ради пиара перед президентскими выборами, поскольку АТО уже ассоциируется с негативом и беспомощностью действующей власти, заявил народный депутат от фракции "Самопомич", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Напомним, начатая в 2014 году Антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе завершилась. 30 апреля ряд районов Донецкой и Луганской областей перешли в режим операции Объединенных сил (ООС).

Читайте также: Четыре года бессмысленного кошмара. АТО лишила украинцев надежды и сил

"Вместо введения военного положения сначала придумали антитеррористическую операцию, чтобы иметь возможность торговать с врагом, наживаться на войне и не нести ответственности за свои действия. Ведь во время АТО ответственность была достаточно размытой между СБУ и Минобороны, зато президент фактически ни за что не отвечал", — сказал Семенченко в эфире телеканала ZIK.

Депутат констатирует, что и торговая, и финансовая, и духовная зависимость украинских чиновников от России не дали возможности стране полностью объединить все свои силы для отпора агрессии.

"Новый формат ООС не имеет никаких преимуществ, поскольку вместо военного положения вновь создали гибрид. Также создаются различные зоны, в частности "красные", куда не смогут попасть ни правозащитники, ни журналисты. По моему мнению, это будет способствовать привлечению военного руководства к различным коррупционным и контрабандным схемам, чтобы сделать их зависимыми от власти перед президентскими выборами. И именно так будут создаваться условия для фальсификации выборов", — считает Семенченко.

Читайте также: "План Волкера" по Донбассу: отредактируют и внедрят

Народный депутат напомнил, что в законе Украины об обороне четко указано, как нужно переходить с мирного времени на военное, мобилизовать промышленность для оказания помощи фронту, чтобы как можно быстрее завершить войну.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что режим АТО может вернуться в любой момент.