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    В Днепре военный ездил пьяным по городу

    (обновлено: )14020
    Как сообщают правоохранительные органы, мужчина ночью управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что показал алкотестер.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Днепре сотрудники правоохранительных органов задержали военнослужащего, который ездил по городу в состоянии алкогольного опьянения.

    Пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области
    В Днепре полицейские остановили пьяного военного

    По данным сотрудников патрульной полиции, ночью правоохранители заметили авто ВАЗ-2101. Транспортное средство ехало без включенных фар. После того, как правоохранители остановили машину и пообщались с военным, выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

    После проверки днепрянина на алкотестере, прибор показал наличие алкоголя в крови. Также выяснилось, что у водителя отсутствовало водительское удостоверение. В результате на нарушителя был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

    Напомним, в Харькове полиция задержала "рекордно" пьяного водителя.

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