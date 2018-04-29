В Днепре военный ездил пьяным по городу

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Днепре сотрудники правоохранительных органов задержали военнослужащего, который ездил по городу в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области В Днепре полицейские остановили пьяного военного

По данным сотрудников патрульной полиции, ночью правоохранители заметили авто ВАЗ-2101. Транспортное средство ехало без включенных фар. После того, как правоохранители остановили машину и пообщались с военным, выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

После проверки днепрянина на алкотестере, прибор показал наличие алкоголя в крови. Также выяснилось, что у водителя отсутствовало водительское удостоверение. В результате на нарушителя был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Харькове полиция задержала "рекордно" пьяного водителя.