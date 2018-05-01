Ситуация в Донбассе: военные сообщили о большом числе раненых

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. За сутки в Донбассе были ранены четыре украинских военных, сообщил во вторник на брифинге представитель министерства обороны Украины Максим Праута.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения четыре наших защитника", — сообщил Праута.

По его словам, состояние здоровья троих военных оценивается как удовлетворительное, один военный находится в состоянии средней тяжести.

Украинские военные, по данным МО Украины, 14 раз открывали огонь в ответ из разрешенного минскими соглашениями оружия.

Вместе с тем, по словам Прауты, по состоянию на 9.00 вторника с полуночи зафиксировано 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.