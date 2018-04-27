В Украине от школьников требуют данные о квартирах и авто родителей - СМИ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Украинский центр оценивания качества образования проводит анкетирование школьников младших классов с целью узнать, в каких условиях проживают дети и из каких источников получают информацию для обучения.

Оказалось, что анкеты включают в себя вопросы о материальном состоянии семьи школьника: сколько комнат в квартире, сколько машин у родителей, сколько компьютеров в доме и пользуется ли ребенок смартфоном.

Проводимый опрос уже вызвал возмущение родителей школьников, которые недовольны выведыванием информации без уведомления. "Факты" сообщают, что с киевском лицее №171 мама одной из учениц устроила скандал по этому поводу.

"В класс, где учится наша дочь, они пришли во время урока. Классному руководителю анкеты не показали, снять с них копии запретили. В анкете были вопросы о том, сколько в семье ребенка автомобилей и компьютеров, сколько мобильных телефонов. О том, что будет проходить подобное анкетирование, никто не предупреждал ни детей, ни родителей. И главное — какое отношение к учебе имеют вопросы о финансовом состоянии семьи? Рассказав об этом, дочка расплакалась. Она, как и многие другие дети, не знала, что делать. Не ответить на вопросы анкеты нельзя. Ответить нечестно — значит, соврать, что тоже недопустимо", — цитирует издание слова недовольной женщины.

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Украинский центр оценивания качества образования официально подтвердил проведение анкетирования с такими вопросам. "Цель этого опроса — понять, какие социально-экономические факторы влияют на успешность или неуспешность ребенка в обучении, выяснить, какие ресурсы доступны ребенку. Когда мы спрашиваем о компьютере, нас интересует не стоимость этого компьютера, а доступен ли ребенку такой ресурс. То же самое с телефоном — речь идет о том, есть ли у ребенка смартфон, который используется для обучения", — говорится в официальном ответе центра.

Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич Украины сообщила, что порядок приема школьников в первый класс будет предусматривать лотерею. Путем жеребьевки будут разыгрываться свободные места в престижных школах.

Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил Государственный стандарт начального образования, по которому будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года. В нем заложено, что именно ребенок должен знать, уметь, понимать после завершения первых четырех классов.