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    Общество

    В Минздраве сообщили, что нужно при поступлении в школу и детсад

    (обновлено: )10801
    В Минздраве рассказали, что для посещения детсада родителям достаточно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров.
    Детский сад в Киеве. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. При поступлении в детсад не нужно предоставлять медицинскую справку особой формы — достаточно справки от педиатра или семейного врача, что ребенок здоров, сообщает Минздрав Украины.

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    При поступлении в школу родители предоставляют справку от врача, что ребенок прошел профилактический осмотр (форма № 086-1 / о).

    "Для посещения заведения дошкольного образования родителям достаточно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров. Такую справку выпишет педиатр или семейный врач учреждения здравоохранения, в котором наблюдается ребенок. В случае необходимости врач может отметить в справке предостережения относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера. Если ребенок имеет какое-либо заболевание, то по решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка, в этой справке может быть сделана соответствующая запись. Соответственно, медицинские работники учреждений дошкольного образования владеть необходимой информацией о состоянии здоровья ребенка", — сообщает Минздрав.

    Министерство сообщает, что перед поступлением в школу ребенок должен пройти профилактический осмотр. 

    Напомним, ранее и.о. Минздрава Ульяна Супрун рассказала о вреде синего света смартфонов и о том, как надо правильно чистить зубы.

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