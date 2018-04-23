В Крыму задержали украинца с оружием и наркотиками

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино гражданина Украины, хранившего в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ведомство.

"В доме, где проживал мужчина, выявлены и изъяты: пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы, два свертка с веществом белого цвета общим весом до 2 граммов (предположительно, наркотическое средство "соль"), а также шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки", — говорится в сообщении.

Экспертиза выяснила, что оружие является огнестрельным, а кристаллическое вещество содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона.

Гражданин Украины задержан и передан в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело.