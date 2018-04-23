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    Общество

    В Крыму задержали украинца с оружием и наркотиками

    (обновлено: )17941
    Экспертиза выяснила, что изъятое у украинца оружие является огнестрельным, а кристаллическое вещество содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона.
    ФСБ РФ. Архивное фото
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино гражданина Украины, хранившего в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ведомство.

    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ

    "В доме, где проживал мужчина, выявлены и изъяты: пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы, два свертка с веществом белого цвета общим весом до 2 граммов (предположительно, наркотическое средство "соль"), а также шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки", — говорится в сообщении.

    Экспертиза выяснила, что оружие является огнестрельным, а кристаллическое вещество содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона.

    Гражданин Украины задержан и передан в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, отметили в ведомстве.

    Напомним, ранее сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело.

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