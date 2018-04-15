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    Общество

    В Украину идет похолодание, Киев зальет дождями

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    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. На всей территории Украины температуры постепенно опуститься на 10-12 градусов, в Киеве ожидаются дожди 18-20 апреля, сообщает Укргидрометцентр.

    В понедельник, 16 апреля еще сохранится теплая погода, без осадков. Температура в этот день поднимется до плюс 22 и +24, ночью будет держаться на уровне плюс 10-12 градусов.

    Уже со вторника начнется снижение температуры: ночью столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов, ожидают небольшие дожди.

    Пик похолодания придется на 18-20 апреля, когда днем будет до плюс 13-15 градусов, ночами — плюс 9-11 градусов. Все эти дни прогнозируются обильные осадки.

    Синоптики предупреждают, что в Киеве в четверг и пятницу кроме дождя будет резкое снижение температуры — ночью до плюс 2 градусов.

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