В Украину идет похолодание, Киев зальет дождями

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. На всей территории Украины температуры постепенно опуститься на 10-12 градусов, в Киеве ожидаются дожди 18-20 апреля, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 16 апреля еще сохранится теплая погода, без осадков. Температура в этот день поднимется до плюс 22 и +24, ночью будет держаться на уровне плюс 10-12 градусов.

Уже со вторника начнется снижение температуры: ночью столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов, ожидают небольшие дожди.

Пик похолодания придется на 18-20 апреля, когда днем будет до плюс 13-15 градусов, ночами — плюс 9-11 градусов. Все эти дни прогнозируются обильные осадки.

Синоптики предупреждают, что в Киеве в четверг и пятницу кроме дождя будет резкое снижение температуры — ночью до плюс 2 градусов.