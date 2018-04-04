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    Общество

    Почти лето. В среду погода очень порадует украинцев

    (обновлено: )12821
    В среду, 4 апреля, на всей территории Украины будет преобладать солнечная и очень теплая погода с температурой местами до 20 градусов тепла.
    Весна в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В среду, 4 апреля, синоптики обещают солнечную и по-летнему теплую погоду в Украине.

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    Как передает Укргидрометцентр, местами воздух прогреется до 20 градусов тепла.

    Так, на севере обещают переменную облачность с прояснениями, температура днем достигнет 17 градусов тепла.

    На западе солнечно, воздух прогреется местами до 20 градусов тепла.

    На юге будет не так жарко, до 17 градусов тепла, без осадков, переменная облачность с прояснениями.

    На востоке также осадков не предвидится, будет солнечно и тепло — днем до 15 градусов тепла.

    В центральных областях солнечно, воздух днем прогреется до 18 градусов тепла.

    В Киеве в среду синоптики обещают солнце, температура воздуха — до 17 градусов тепла.

    Отметим, что только с приходом апреля в Украину пришла настоящая весна.

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