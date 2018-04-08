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    Уже лето? Синоптики обрадовали прогнозом погоды на понедельник

    (обновлено: )18410
    Осадков в понедельник в Украине не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с.
    Солнце
    RIA News Сергей Анашкевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. 

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    УНИАН
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    В понедельник, 9 апреля, в Украине синоптики прогнозируют очень теплую погоду, местами воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

    "Температура ночью (9 апреля — ред.) 0-5 градусов тепла, в западных областях 4-9°; днем 17-22°, на западе страны до 24°, на побережье морей 11-16° тепла", — говорится в сообщении.

    Осадков в понедельник в Украине не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с.

    По данным синоптиков, в Киеве ожидается сухая погода, температура ночью 3-5 градусов тепла, днем ​​- 18-20.

    Отметим, что в этом году весна пришла в Украину с опозданием.

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