Уже лето? Синоптики обрадовали прогнозом погоды на понедельник

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина.

В понедельник, 9 апреля, в Украине синоптики прогнозируют очень теплую погоду, местами воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"Температура ночью (9 апреля — ред.) 0-5 градусов тепла, в западных областях 4-9°; днем 17-22°, на западе страны до 24°, на побережье морей 11-16° тепла", — говорится в сообщении.

Осадков в понедельник в Украине не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с.

По данным синоптиков, в Киеве ожидается сухая погода, температура ночью 3-5 градусов тепла, днем ​​- 18-20.

Отметим, что в этом году весна пришла в Украину с опозданием.