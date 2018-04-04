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    Общество

    В Одессе Викторию Бекхэм лишили прав и оштрафовали за вождение в пьяном виде

    (обновлено: )32230
    В Одессе Апелляционный суд оставил в силе решение о лишении прав и большом штрафе за вождение автомобиля в пьяном для 24-летней одесситки Виктории Бекхэм.
    Виктория Бэкхем
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Одесский суд вынес решение о наказании за вождение автомобиля в пьяном виде для 24-летней Виктории Бекхэм — местной жительницы, которая является полной тезкой британской певицы и жены футболиста Дэвида Бекхэма.

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    Одесситка была задержана в Одессе за езду в пьяном видео на автомобиле BMW по проспекту Шевченко. Приморский суд города признал ее виновной, лишил водительских прав и обязал заплатить штраф в 10200 гривен.

    Однако адвокат одесской Бекхэм обжаловал админпротокол в суде, защитник указал, что патрульная полиция нарушила инструкцию по выявлению нетрезвых водителей. Тем не менее, Апелляционный суд Одесской области поддержал решение суда первой инстанции и оставил штраф в силе.

    Ранее сообщалось, что в Одессе выпивший водитель внедорожника BMW Х5 спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и попытался скрыться с места аварии. Когда его догнали, мужчина и его пассажиры попытались устроить потасовку.

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