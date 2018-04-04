В Одессе Викторию Бекхэм лишили прав и оштрафовали за вождение в пьяном виде

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Одесский суд вынес решение о наказании за вождение автомобиля в пьяном виде для 24-летней Виктории Бекхэм — местной жительницы, которая является полной тезкой британской певицы и жены футболиста Дэвида Бекхэма.

Одесситка была задержана в Одессе за езду в пьяном видео на автомобиле BMW по проспекту Шевченко. Приморский суд города признал ее виновной, лишил водительских прав и обязал заплатить штраф в 10200 гривен.

Однако адвокат одесской Бекхэм обжаловал админпротокол в суде, защитник указал, что патрульная полиция нарушила инструкцию по выявлению нетрезвых водителей. Тем не менее, Апелляционный суд Одесской области поддержал решение суда первой инстанции и оставил штраф в силе.

Ранее сообщалось, что в Одессе выпивший водитель внедорожника BMW Х5 спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и попытался скрыться с места аварии. Когда его догнали, мужчина и его пассажиры попытались устроить потасовку.