В Китае создали уникальное авто, которое не поедет с пьяным водителем

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Китайская компания SF Motors разработала кроссовер SF5. Главной особенностью новинки является система, которая не позволяет водителю ездить нетрезвым. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на The Verge.

Создатели не раскрывают подробности о том, как именно работает система. Однако отмечают, что она использует некий датчик, который отслеживает выдыхаемый водителем воздух.

Автомобиль получил батарею, которая может обеспечить преодоление 500 километров на одном заряде. Мощность агрегата автомобиля составляет 1000 лошадиных сил.

В производство автомобиль поступит в 2019 году. До "сотни" кроссовер способен разгоняться за три секунды.

Напомним, Tesla отзывает более 120 тыс автомобилей.