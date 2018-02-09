Киевское метро просит Илона Маска установить Tesla на "Арсенальной"

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен обратился к американскому изобретателю Илону Маску с предложением разместить на станции метро "Арсенальная" автомобиль Tesla, сообщается на странице предприятия в Twitter.

"Дорогой Илон! Вы подняли Tesla на наивысшую высоту в мире. Это невероятно! Мы предлагаем установить еще одну наиболее глубоко — на нашей станции "Арсенальная", которая является самой глубокой станцией метро в мире — 105,5 м", — говорится в сообщении.

Напомним, успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке.

При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите: сначала пролетит орбиту Марса, а затем дальше к поясу астероидов.