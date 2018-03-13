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    Во Львове пьяный водитель обманул полицию, сдав вместо анализов воду

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    Во Львове полиция задержала водителя Volkswagen Taureg, у которого заметили признаки алкогольного опьянения. В больнице выпивший мужчина зашел в туалет и набрал воды вместо анализов.
    Видео Патрульна поліція Львівської області

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Во Львове патрульная полиция задержала водителя Volkswagen Taureg за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с 53-летним мужчиной, патрульные заметили признаки алкогольного опьянения у него, поэтому предложили пройти проверку.

    Мужчина согласился, но во время проверки в медицинском учреждении попытался обмануть полицейских.

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    "Когда мужчина зашел в уборную, инспектор услышал звук открытого крана. Инспектор быстро зашел внутрь помещения и заподозрил, что человек вместо мочи набрал в резервуар воду. Об этом факте сообщили дежурному врачу, однако несмотря на все он принял эту жидкость для анализа, результаты которого будут известны 13 марта. Патрульные написали рапорт по этому факту", — говорится в сообщении полиции.

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