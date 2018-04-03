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    СБУ задержала депутата горсовета Евпатории

    (обновлено: )7304
    По данным пресс-службы СБУ, депутат городского совета Евпатории был задержан в пункте пропуска "Чаплинка", когда выезжал из Крыма в Украину, где проживают его родственники.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник сообщила о задержании депутата городского совета Евпатории.

    По данным пресс-службы СБУ, депутат был задержан в пункте пропуска "Чаплинка", когда выезжал из Крыма в Украину, где проживают его родственники.

    пресс-центр СБУ
    СБУ задержала депутата горсовета Евпатории

    "В марте 2014 года он участвовал в противоправной деятельности, так называемой "самообороне Крыма". Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года задержанный был избран депутатом в Евпаторийский городской совет. Проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", добавили в СБУ.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

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