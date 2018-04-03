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    Гребенщиков объяснил желание выступить в Крыму и Донбассе

    (обновлено: )13870
    По словам Бориса Гребенщикова, люди везде имеют право слушать ту музыку, которая им нужна, и "Аквариум" готов выступить в любом месте планеты, в котором "нас хотят слушать".
    Музыкант, лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российский музыкант и лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков дал комментарий относительно недавнего заявления о готовности выступить в Крыму и Донбассе.

    Ранее он заявил, что с "большим удовольствием приехал бы" с выступлением в Крым и Донбасс, если поступило бы соответствующее предложение. Знаменитый музыкант отметил, что не волнуется из-за того, что после посещения неподконтрольных Киеву территорий ему могут запретить въезд в Украину.

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    Позже Гребенщиков на своей странице в Facebook объяснил свои слова: "Скажу еще раз, понятнее: Я считаю, что люди везде имеют право слушать ту музыку, которая им нужна; и "Аквариум" готов выступить в любом месте планеты, в котором нас хотят слушать. Мы ждем, когда для этого появятся благоприятные условия". 

    Борис Гребенщиков/Facebook, 3 апреля 2018

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