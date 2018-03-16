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    Рэперу из РФ разрешили выступать в Украине после гастролей в Крыму

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    Российскому рэперу Матвею Мельникову, который выступает под сценическим псевдонимом Мот, не запрещен въезд на территорию Украины, сообщили одному из украинских изданий в СБУ.
    Российский рэпер Мот
    facebook.com/ruslan.forostyak

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Российскому рэперу Матвею Мельникову, который более известный под сценическим псевдонимом Мот, не запрещен въезд на территорию Украины, несмотря на его выступления в Крыму, говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ) на информационный запрос "Апострофа".

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    "По информации, предоставленной пресс-центру СБ Украины компетентными подразделениями на ваш запрос от 7 марта с. г., сообщаем. По состоянию на дату запроса решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось", — говорится в ответе.

    apostrophe.ua
    Ответ СБУ по Моту

    В прошлом году Мот собирался выступать в Одессе, однако после угроз националистов концерт отменили.

    В апреле у артиста запланированы концерты в Киеве и Харькове. 

    Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. Кабмин Украины принял решение, согласно которому Госкино больше не имеет права выдавать прокатные удостоверения на фильмы с участием актеров, попавших в список. Решение об аннулировании прокатных лицензий и выдаче лицензий по каждому конкретному фильму принимает Госкино.

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