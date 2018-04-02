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    У экипажа судна Крыма, арестованного Украиной, отобрали паспорта

    (обновлено: )10703
    После того, как судно "Норд" доставили в Бердянск, паспорта российские у экипажа были отобраны, настроение у экипажа не бодрое.
    Задержанное судно Норд
    скриншот с видео

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. У экипажа арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" отобрали российские паспорта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

    Японское море. Архивное фото
    Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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    Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Капитану судна 2 апреля предъявили на Украине подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым, ему грозит до пят лет лишения свободы.

    "После того, как судно доставили в Бердянск, паспорта российские, к сожалению, у экипажа были отобраны. Поэтому украинские пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа, как граждан Украины", — сказала Шевелева.

    По ее словам, настроение у экипажа уже далеко не такое бодрое, как ранее.

    "Несмотря на то, что они всегда говорят, что все хорошо и прекрасно, в выходные "скорая" приезжала, давление поднималось, и боли поясничные были. Все на нервной почве. Будем надеяться, что сегодняшний вечер пройдет без эксцессов", — добавила Шевелева.

    Моряки сейчас находятся в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено. По словам судовладельца, судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением. Морякам также отказано в заключении договора об оказании необходимой медицинской помощи. Консул России не допущен на борт судна.

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