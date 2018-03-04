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    Происшествия

    В порту Одесской области судно едва не снесло причал

    (обновлено: )230
    Как стало известно, судно превысило допустимую скорость, вероятно, из-за невнимательности лоцмана. Благодаря пневматическим и резиновым отбойникам, удалось избежать аварии.
    В порту Южный судно едва не протаранило причал
    Думская.net

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. 

    Сухогруз под арками моста в Крым
    instagram.com/krymsky_bridge
    Под арками моста в Крым прошло первое судно
    В субботу, 3 марта, в порту "Южный" в Одесской области швартующееся судно едва не разбило причал, пишет "Думская".

    Как рассказали в компании "ТИС", судно у причала №22, превысило допустимую скорость — вероятно, из-за невнимательности лоцмана.

    Благодаря пневматическим и резиновым отбойникам, удалось избежать аварии.

    Между тем, у самого судна незначительно деформирован фрагмент обшивки в надводной части. Причал №22 не поврежден, терминалы "ТИС" работают в штатном режиме.

    Напомним, в Китае произошло столкновение двух суден — пассажирского и грузового. В результате происшествия грузовое судно затонуло, а два человека пропали без вести.

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