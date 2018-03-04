В порту Одесской области судно едва не снесло причал

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина.

В субботу, 3 марта, в порту "Южный" в Одесской области швартующееся судно едва не разбило причал, пишет "Думская".

Как рассказали в компании "ТИС", судно у причала №22, превысило допустимую скорость — вероятно, из-за невнимательности лоцмана.

Благодаря пневматическим и резиновым отбойникам, удалось избежать аварии.

Между тем, у самого судна незначительно деформирован фрагмент обшивки в надводной части. Причал №22 не поврежден, терминалы "ТИС" работают в штатном режиме.

Напомним, в Китае произошло столкновение двух суден — пассажирского и грузового. В результате происшествия грузовое судно затонуло, а два человека пропали без вести.