Гребенщиков сделал заявление о концертах в Крыму и Донбассе

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Лидер советской и российской рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что с "большим удовольствием приехал бы" с выступлением в Крым и Донбасс, если бы было бы соответствующее предложение.

"После марта 2014-го нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям (в Крыму — Ред.). Сделают — поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления", — заявил Гребенщиков в интервью российским СМИ.

Знаменитый музыкант отметил, что не волнуется из-за того, что после посещения неподконтрольных Киеву территорий ему могут запретить въезд в Украину.

"Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям", — сказал Гребенщиков, отметив при этом, что ежегодно в Украину.

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"Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией?" — подчеркнул он.

Напомним, в начале марта сообщалось, что "Аквариум" перенес все концерты из-за болезни своего фронтмена Бориса Гребенщикова.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.