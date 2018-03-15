В Украину идут сильные морозы: синоптики обещают до минус 13

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13.

Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине уже с пятницы, 16 марта. Похолодание в ближайший уик-энд будет сопровождаться осадками: обильными снегопадами, снегом с дождем; на востоке Украины — дождями.

К началу следующей недели наибольшие морозы ожидаются в западных областях Украины: Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой. Там температура ночью упадет до минус 10-13 градусов. Днем также будет удерживаться отрицательная температура в минус 3-5 градусов.

Холода охватят также и северные регионы. В Киевской, Черниговской и Сумской областях ночные морозы — до минус 9-11 градусов.

В центральной Украине морозы достигнут минус 7-10 градусов. Одесскую, Николаевскую и Херсонскую область ожидают ночные морозы минус 4-6 градусов, днем температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

Укргидрометцентр Погодная карта Украины на 18-19 марта

Из-за того, что антициклон будет двигаться с Запада на на Восток, в юго-восточных и восточных регионах Украины будет относительно тепло, столбики термометров не опустятся ниже 1-3 градусов тепла.

