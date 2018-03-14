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    Общество

    В Украину движется антициклон

    (обновлено: )54810
    По информации Украинского гидрометцентра, в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели.
    Снежный коллапс в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Украине 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов ожидаются сложные погодные условия, сообщает Гидрометцентр.

    В Киеве водитель потушил загоревшийся на ходу троллейбус
    Скриншот видео
    В Киеве водитель потушил троллейбус, который загорелся на ходу

    17 марта во северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега.

    18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь).

    19 марта во восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской с дождем).

    17-19 марта в Украине порывы ветра 15-22 м / с, на дорогах гололедица, снижение ночной температуры до 10-16 °, в южной части до 4-10 ° мороза.

    Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что поставляет газ у надежных трейдеров, перебоев с газоснабжением на предстоящих выходных не будет.

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