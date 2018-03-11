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    Общество

    В Украину приходит теплая и дождливая погода

    (обновлено: )295
    Весна продолжает наступать на холода. По прогнозу синоптиков, морозы сохранятся только ночью и только в восточных областях Украины. Дожди пройдут в западных, северных и центральных областях.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Украине 12 марта ожидается теплая и влажная погода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

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    В западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков.

    Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. Везде, кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

    Температура воздуха на Западе Украины ночью повысится до 2-7 градусов тепла, днем плюс 9-14 градусов.

    В восточных областях ночью до 3-8 градусов мороза, днём около нуля. На остальной территории Украины ночью от минус трех до плюс двух градусов. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла, на юге — до 11 градусов.

    Укргидрометцентр
    Погодная карта Украины на 12 марта

    В Киеве в ночь на понедельник осадков не ожидается, днем местами небольшой дождь. Прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем плюс 5-7 градусов.

    Ранее синоптики уже сообщали о грядущем потеплении, весенняя погода пришла в Украину с опозданием на 7-10 дней.

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