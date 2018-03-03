Новая авария в Харькове: более 80 домов остались без тепла

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В результате аварии на тепломагистрали без отопления остались 84 жилых дома и 27-я городская больница в Харькове, сообщается в субботу на странице Харьков LIVE в Facebook.

"В Харькове произошла авария на тепломагистрали диаметром 600 мм на ул. Чернышевской… Без отопления — 84 жилых дома и 27-я городская больница… В больницу привезли дополнительные обогреватели, идет ремонт теплотрассы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, теплоснабжение планируется восстановить к 18:00.

Пресс-секретарь КП "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйкова уточнила, что прорыв произошел ночью на пересечении улиц Чернышевского и Ярослава Мудрого. По ее словам, из-за аварии без тепла остаются 84 жилых дома, два детских сада, ДЮСШ, роддом №3, больница №27, кожвендиспансер, тубдиспансер и медсанчасть МВД.

"Работы ведутся с 03.00 — вначале откачивали воду, сейчас приступаем к ремонту. Надеемся, что обойдемся без земляных работ и не будем вскрывать теплотрассу. Ремонтники попытаются работать через люк в полупроходном канале под улицей Чернышевского", — цитирует Чуйкову местное издание "МедиаПорт".

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Это не первая подобная авария в Харькове в текущем году. Авария на тепловых сетях произошла в городе 24 февраля около 15:00. Из-за четырех порывов без отопления остались более 600 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в двух района города. Отопление в зданиях медкомплекса и доме ребенка удалось восстановить вечером 25 февраля, в течение ночи продолжались работы по подключению жилых домов.