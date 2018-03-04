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    Общество

    Теплоснабжение в Харькове восстановлено - ГСЧС

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (277)

    (обновлено: )11910
    Дома, которые остались без отопления после аварии на теплотрассе в Харькове, полностью возобновили. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Фото city.kharkov.ua

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Подачу тепла в дома, которые остались без отопления после аварии на теплотрассе в Харькове, полностью возобновили, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Накануне пресс-секретарь коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйко сообщила, что более 80 жилых домов остались без отопления в центре Харькова в результате аварии на теплосети.

    "В 6.30  4 марта теплоснабжение восстановлено", — говорится в сообщении.

    ​​Ранее в сети появилось видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге в Киеве.

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