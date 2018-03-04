Теплоснабжение в Харькове восстановлено - ГСЧС

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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Подачу тепла в дома, которые остались без отопления после аварии на теплотрассе в Харькове, полностью возобновили, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Накануне пресс-секретарь коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйко сообщила, что более 80 жилых домов остались без отопления в центре Харькова в результате аварии на теплосети.

"В 6.30 4 марта теплоснабжение восстановлено", — говорится в сообщении.

​​Ранее в сети появилось видео, на котором двое мужчин на коленях встречают снегоуборочную технику на дороге в Киеве.