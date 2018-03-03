В Мурманске глыба снега обрушилась на женщину с маленьким ребенком

"Следствием предварительно установлено, что 1 марта 2018 года около 12.00 (11 по Киеву) с крыши здания администрации ЗАТО поселок Видяево произошел сход снежной массы, которая с высоты четырехэтажного здания обрушилась на полуторагодовалого ребенка и его мать, находившихся у центрального входа", — говорится в сообщении регионального СУСК России.

Женщину с ребенком сразу же доставили в медицинское учреждение, где выяснилось, что они оба не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проверку проводит следственный отдел по ЗАТО Мурманской области СУ СКР по Мурманской области. Следователи дадут правовую оценку действиям администрации и управления муниципальной собственности поселка Видяево.

"С места происшествия изъята документация, регламентирующая порядок очистки кровель от снега и наледи, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие вреда, причиненного здоровью пострадавших", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об ухудшении погодных условий по всей Украине с 3 марта 2018 года.